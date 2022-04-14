UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

14.04.2022 00:58
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin Çeyrek Final rövanş maçları yarın oynanacak. Son 16 Turu'nda Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Almanya'da berabere kaldığı Frankfurt'u Nou Camp'ta ağırlayacak. Bir başka Alman takımı RB Leipzig, mücadelenin ilk ayağında sahadan beraberlikle ayrıldığı Atalanta ile deplasmanda kozlarını paylaşacakken, Lyon ise İngiliz ekibi West Ham'ı konuk edecek. Bu 3 karşılaşma da 1-1 sona ermişti. Bu sezon aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Rangers, sahasında tur arayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final rövanş maçlarının programı şöyle:

19.45 Atalanta - RB Leipzig (1-1)

22.00 Lyon - West Ham (1-1)

22.00 Rangers - Sporting Braga (0-1)

22.00 Barcelona - E.Frankfurt (1-1) - İSTANBUL

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Frankfurt, Barcelona, Almanya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor - Son Dakika
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