UEFA'dan Galatasaray'a ceza!

UEFA, Marsilya ile deplasmanda oynanan maçta yaşanan tribün olayları nedeniyle Galatasaray'a 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA, Marsilya ile deplasmanda oynanan maçta yaşanan tribün olayları nedeniyle Galatasaray'a 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezası verdi. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. haftasında deplasmanda Marsilya ile oynadığı maçta tribün olayları yaşanmış ve mücadele birkaç kez durmuştu. UEFA, yaşanan olayların ardından aldığı kararları açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübe Avrupa'da 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezası verildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübe 50 bin Euro para cezası verildi. - İSTANBUL

Son Dakika

ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi

Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler

Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey

EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı

Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü

Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz

Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis

Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü