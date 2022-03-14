UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev - Son Dakika
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UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev

14.03.2022 11:45
UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev

FIFA kokartlı kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda 16 Mart Çarşamba günü Danimarka ile Yunanistan arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

FIFA kokartlı kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda 16 Mart Çarşamba günü Danimarka ile Yunanistan arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Helsingör kentinde oynanacak A Ligi 4. Grup karşılaşmasında Pakkan'ın yardımcılıklarını Mürvet Yavuztürk ile Deybet Gök üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Cansu Tiryaki yapacak.

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Danimarka, Futbol, Mart, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev - Son Dakika


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