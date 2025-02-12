UEFA Konferans Ligi\'nde Play-Off Heyecanı

UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu yarın oynanacak 8 maçla başlayacak.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 3. önemli organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Play-Off turu heyecanı yarın oynanacak 8 müsabakayla başlayacak. Lig aşamasını 9 ile 24. sıralar arasında tamamlayan takımların son 16 için mücadele edeceği play-off turunun rövanş maçları ise 20 Şubat'ta oynanacak.
UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-off Turu maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın
20.45 Molde - Shamrock Rovers
20.45 Vikingur Reykjavik - Panathinaikos
20.45 Backa Topola - Jagiellonia Bialystok
20.45 Celje - APOEL Nicosia
23.00 Gent - Real Betis
23.00 Kopenhag - Heidenheim
23.00 Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana
23.00 Omonia Nicosia - Pafos FC - İSTANBUL
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