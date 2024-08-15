UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında RAMS Başakşehir ile Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis arasındaki karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson, Piatek
Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Kokhreidze, Nonikashvili, Mamageishvili, Tabatadze, Cheickne
Son Dakika › Spor › UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir ile Iberia Tiflis Arasında Oynanan Maçın Kadroları Açıklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?