Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

08.09.2022 00:09
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı.

Gecenin öne çıkan mücadelesinde Almanya temsilcisi Bayern Münih, C Grubu mücadelesinde İtalyan ekibi Inter'i 2-0 mağlup etti. Bayern Münih'in gollerini 25. dakikada Leroy Sane ve 66. dakikada Danilo D'Ambrosio (kendi kalesine) attı.

A Grubu'nda İtalya'nın Napoli takımı konuk ettiği Liverpool'u 5 ve 47. dakikalarda Piotr Zielinski, 31. dakikada Zambo Anguissa ve 44. dakikada Giovanni Simeone'nin golleriyle 4-1 yendi. İngiliz ekibinin tek golü 49. dakikada Luis Diaz'dan geldi.

Napoli forması giyen Victor Osimhen, 18. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Barcelona, bu yaz kadrosuna kattığı Robert Lewandowski'nin "hat-trick" yaptığı maçta Çekya'nın Viktoria Plzen takımını 5-1 gibi farklı bir skorla geçti. İspanyol temsilcisinin diğer gollerini Franck Kessie ve Ferran Torres kaydetti.

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihinde üç farklı kulüpte "hat-trick" yapan ilk futbolcu oldu. 34 yaşındaki Polonyalı futbolcu daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih formalarıyla aynı başarıyı göstermişti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Ajax (Hollanda)- Rangers (İskoçya): 4-0

Napoli (İtalya)-Liverpool (İngiltere): 4-1

B Grubu:

Atletico Madrid (İspanya)- Porto (Portekiz): 2-1

Club Brugge (Belçika)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0

C Grubu:

Barcelona (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-1

Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya): 0-2

D Grubu:

Eintracht Frankfurt (Almanya)- Sporting Lizbon (Portekiz): 0-3

Tottenham (İngiltere)- Olimpik Marsilya (Fransa): 2-0

YORUMLAR
500
Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne farklı galibiyetle başladı! Ahmetcan ve Rıdvan süre bulamadı Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne farklı galibiyetle başladı! Ahmetcan ve Rıdvan süre bulamadı
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Almanya, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:56 Fatih Terim'e sürpriz teklif! İmparator'un vereceği yanıt merak konusu oldu
23:46 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da talip olduğu Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaştı
23:34 Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi büyük kaza! Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı
23:21 Galatasaray'da transfer bitmiyor! Milot Rashica açıklaması da geldi
23:02 iPhone 14 dahil çok sayıda yeni ürününü tanıtan Apple eski ürünlere zam yaptı
22:56 Galatasaray'dan 3. KAP bildirimi! Mathias Ross Jensen açıklandı
22:48 iPhone 14'ün Türkiye fiyatı dudak uçuklattı! 57 bin lirayı buluyor
22:36 Galatasaray'ın bombaları son bulmuyor! Yusuf Demir de KAP'a bildirildi
22:34 Çocuktan Al Haberi'nin fenomen miniği Ebrar kocaman kız oldu! Değişimi görenleri şaşırttı
22:25 Galatasaray'dan sürpriz transfer! Juan Mata da geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 00:09:37. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement