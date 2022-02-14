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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

14.02.2022 11:03
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)

16 Şubat Çarşamba:

Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)

22 Şubat Salı:

Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)

Villarreal (İspanya) - Juventus (İtalya)

23 Şubat Çarşamba:

Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Portekiz, İspanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor - Son Dakika
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