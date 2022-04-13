Uğur İpekkan'a son görev - Son Dakika
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Uğur İpekkan'a son görev

13.04.2022 15:28
Uğur İpekkan'a son görev

İzmir'in unutulmaz futbolcularından, 1972-76 ve 1980-81 yılları arasında 5 sezon Altay formasını terleten Uğur İpekkan son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in unutulmaz futbolcularından, 1972-76 ve 1980-81 yılları arasında 5 sezon Altay formasını terleten Uğur İpekkan son yolculuğuna uğurlandı.

Altay ve Karşıyaka'nın eski futbolcularından Uğur İpekkan, geçtiğimiz gün 72 yaşında hayatını kaybetti. Covid-19'a bağlı organ yetmezliğinden vefat eden Uğur İpekkan, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

İpekkan için bugün öğle namazını müteakip Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Altay Spor Kulübü Başkanı Levent Doğanoğlu, Yönetim Kurulu üyelerinden Gökhan Kışla, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, Altay ile Karşıyaka camialarının önde gelen isimleri ve çok sayıda futbolsever katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İpekkan'ın naaşı defnedilmek üzere Çeşme ilçesinde bulunan Çakabey Kabristanı'na götürüldü.

Futbola Karşıyaka altyapısında başlayan ve 1969-1970 sezonunda Karşıyaka ile 2. Lig şampiyonluğu yaşayan İpekkan, 1972-1976 ve 1980-81 yılları arasında 5 sezon boyunca Altay'ın efsane kadtosunda yer almıştı. - İZMİR

Uğur İpekkan'a son görev
Uğur İpekkan'a son görev
Uğur İpekkan'a son görev

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Karşıyaka, Cenaze, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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