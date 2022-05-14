Uğur Yılmaz, U-19 Futsal Milli Takımına seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Uğur Yılmaz, U-19 Futsal Milli Takımına seçildi

14.05.2022 18:05
Uğur Yılmaz, U-19 Futsal Milli Takımına seçildi

IYAŞ Gençlik ve Spor Kulübü futbolcusu Uğur Yılmaz, U-19 Futsal Milli Takımına seçildi.

IYAŞ Gençlik ve Spor Kulübü futbolcusu Uğur Yılmaz, U-19 Futsal Milli Takımına seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Futsal A Milli Takım ve U-19 Milli Takım Kampına davet edilen Yılmaz, 15-21 Mayıs tarihleri arasında Erzincan'da çalışmalara katılacak.

Milli Takım öncesi açıklamalarda bulunan IYAŞ Gençlik ve Spor Kulübü'nün Milli Futbolcusu Uğur Yılmaz, "IYAŞ Gençlik ve Spor Kulübü'nde 7-8 yıldır futbol oynuyordum. Öncelikle okul takımı olarak Afyon takımında bir şampiyona gitmiştik. Afyon ve Kocaelindeki şampiyonalarda Milli Takım Hocaları bizleri takip etti. Rahmetli Kulüp Başkanımız Erol Büyükleblebi ve şu an ki başkanımız Süleyman Dağlı her zaman yanımda oldular. Hocalarımız Mehmet Akdülger ve Gökhan Görgülü'nün üzerimde emeği çok. IYAŞ da gençler çok şanslı. Milli Takımda kalıcı olmak ve üst liglerde forma giymek istiyorum" dedi.

IYAŞ Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Koordinatörü Mehmet Akdülger, "Uğur Yılmaz'ı da yaklaşık 3 yıldır tanıyorum. Yeteneği var. Bu yeteneğini daha geliştirecek. Hırvatistan'da yapılacak şampiyonada ülkemizi ve Isparta'mızı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" diye konuştu. - ISPARTA

Uğur Yılmaz, U-19 Futsal Milli Takımına seçildi
Uğur Yılmaz, U-19 Futsal Milli Takımına seçildi
Uğur Yılmaz, U-19 Futsal Milli Takımına seçildi

YORUMLAR
500
Marmaris Halkı Hep Birlikte Atatürk Mozaiği Yapıyor Marmaris Halkı Hep Birlikte Atatürk Mozaiği Yapıyor Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü

Uğur Yılmaz, gençlik, Futsal, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uğur Yılmaz, U-19 Futsal Milli Takımına seçildi - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı
17:49 Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı
17:43 12 bin TL'lik cep telefonunun indirime girdiğini duyan geceden nöbet tutmaya başladı! Kapıların açılmasıyla mağazada izdiham yaşandı
17:33 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Demir yığınına dönen otomobilde anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı
17:27 Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! "MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak"
17:19 NBA'de Celtic-Milwauke maçı sonrası silahlı saldırı yaşandı: Çıkan olayda 3 kişi yaralandı
17:13 Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
16:10 Putin'den NATO-Finlandiya gündemiyle ilgili sessizliğini bozdu: NATO'ya katılmaları büyük hata olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 18:12:14. #1.12#
SON DAKİKA: Uğur Yılmaz, U-19 Futsal Milli Takımına seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement