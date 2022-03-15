Uğurcan Çakır'ın, 'Benim hikayem' belgeseli şampiyonluk kutlamalarını bekliyor - Son Dakika
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Uğurcan Çakır'ın, 'Benim hikayem' belgeseli şampiyonluk kutlamalarını bekliyor

15.03.2022 13:08
Uğurcan Çakır'ın, 'Benim hikayem' belgeseli şampiyonluk kutlamalarını bekliyor

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için hazırlanan 'Benim hikayem' belgeseli, şampiyonluk kutlamalarını bekliyor.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için hazırlanan 'Benim hikayem' belgeseli, şampiyonluk kutlamalarını bekliyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı elinde bulunduran Trabzonspor'da, takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır için hazırlanan, 'Benim hikayem' belgeselinin çekimleri geçtiğimiz sezon başladı. Uğurcan'ın bulunduğu şehirlerde detaylı çekimler yapıldı. Hayatına dokunan insanlarla gerçekleştirilen röportajların yanı sıra takım arkadaşları da milli ile bekçisi için görüşlerini aktardı. Geçtiğimiz sezon başlanan belgesel normal şartlarda tamamlanmıştı. Ancak Uğurcan Çakır'ın, Avrupa'ya transferi gerçekleşmeyince tanıtımı yapılan belgeselin tamamının yayınlanması fikri de ortadan kalkmış oldu.

Şampiyonluk kutlamaları bekleniyor

Bu sezon kalesinde ortaya koyduğu performansla göz dolduran Uğurcan Çakır'ın, sezonun tamamlanmasıyla birlikte transferine kesin gözüyle bakılıyor. Birçok kulübün Uğurcan için nabız yokladığı biliniyor ancak henüz Karadeniz ekibine ciddi sayılabilecek bir teklif ulaşmış değil. Çakır'ın, 'Benim hikayem' belgeseline bu sezon yaşananlar ve şampiyonluk kutlamaları eklenmesiyle birlikte, yurt dışına gerçekleşmesi beklenen transferi de tamamlanmasıyla belgeselin yayımlanması düşünülüyor.

"Şampiyonluk görmeden gitsem üzülürdüm"

Uğurcan Çakır'ın, gelen tekliflere rağmen Avrupa'ya transferi gerçekleşmemişti. Bordo-mavili takımda kalarak, "Şampiyonluk görmeden gitsem üzülürdüm" ifadelerini kullanan başarılı eldiven, şampiyonluğun gelmesiyle birlikte yurt dışı transferinin önünü de açmış olacak. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır'ın, 'Benim hikayem' belgeseli şampiyonluk kutlamalarını bekliyor - Son Dakika


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