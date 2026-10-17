Ülker Gençler Ligi'nde erkeklerde ilk gün Bursaspor, Körfez Basket'i 98-60 yendi

Ülker Gençler Ligi'nde erkeklerde ilk gün Bursaspor, Körfez Basket'i 98-60 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ülker Basketbol Gençler Ligi'nde erkekler kategorisinde yeni sezonun ilk penceresi başladı ve ilk gün maçları tamamlandı. Bursaspor Basketbol, Körfez Basket'i 98-60 yenerken Bahçeşehir Koleji TOFAŞ'a 75-84 mağlup oldu.
Ülker Basketbol Gençler Ligi'nin erkekler kategorisinde yeni sezon ilk pencere karşılaşmaları başladı.
Yeni formatla düzenlenen ligde günün programı sona erdi.
Ligde 1. pencerenin ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ: 75-84
Bursaspor Basketbol- Körfez Basket: 98-60
Trabzonspor-Beşiktaş: 67-78
Çayırova Belediyesi-Pizzabulls Bordo Bandırma: 74-91
Fenerbahçe Tarfin-Karşıyaka: 87-74
Esenler Erokspor-Mektebim Denizli Basket: 90-71
Türk Telekom-Aliağa Petkimspor: 70-92
Anadolu Efes-Galatasaray: 100-73
Kaynak: AA
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