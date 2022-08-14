Etkinlikler kapsamında ayrıca, 25 Ağustos'tan itibaren de EXPO Fuarı ziyarete açık olacak.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları'yla devam eden "Bisiklet Fest", 28 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Uluslararası MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları başladı - Son Dakika

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