Uluslararası Boks Birliği Olağanüstü Kongresi ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Boks Birliği Olağanüstü Kongresi ertelendi

14.05.2022 00:57
Uluslararası Boks Birliği Olağanüstü Kongresi ertelendi

İki gün sürecek olan Uluslararası Boks Birliği (IBA) Olağanüstü Kongresi'nde ilk gün tamamlandı.

İki gün sürecek olan Uluslararası Boks Birliği (IBA) Olağanüstü Kongresi'nde ilk gün tamamlandı. Kongreye katılabilme hakkı olan 165 üye ülkeden 142'si İstanbul'da şahsen, 8'i ise çevrimiçi olarak toplantıya katıldı. Kongrenin ilk gününde gerçekleşmesi gereken başkanlık seçimleri mevcut IBA Başkanı Umar Kremlev'in isteğiyle yarına ertelendi.

IBA'nın başkan ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için gerçekleşecek seçimler, yönetmelik gerekliliklerine uygun olarak, mevcut IBA Olağanüstü Kongresi içerisinde gerçekleşmek üzere planlandı. Başkanlık pozisyonuna aday olmaya uygun olduğuna karar verilen tek aday olan IBA Başkanı Umar Kremlev, bugünkü toplantının seçimleri içeren gündem maddesine gelindiğinde toplantının sona ermesini önerdi. Boks Bağımsız Dürüstlük Birimi'nin (BIIU) Geçici Aday Gösterme Birimi, 12 Mayıs'ta diğer başkan adayı Hollandalı Boris van der Vorst'un başkanlık seçimine uygun olmadığına hükmeden bir karar vermişti. Karar, 11 ve 13 Nisan tarihlerinde Geçici Aday Gösterme Birimi'ne, bu adayın faaliyetlerinin, başka bir uluslararası boks organizasyonuna katılımı oluşturduğu, adaylar arasında iş birliğini ve seçim dönemi dışında seçim kampanyalarını yasakladığı için IBA yönetmeliklerine uygun olmadığı konusunda şikayette bulunulması üzerine alınmıştı.

Umar Kremlev: "Adalet benim için çok önemli"

IBA, 12 Mayıs akşamı, bağımsız Geçici Aday Gösterme Birimi tarafından IBA başkanlığına aday olamayacağı bildirilen Boris van der Vorst tarafından hazırlanmış bir dilekçe aldı. Dilekçede CAS'tan 13 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimlerinin ertelenmesi isteniyordu. Dilekçe üzerine bugün yapılması planlanan başkanlık seçimleri IBA Başkanı Umar Kremlev'in isteğiyle 14 Mayıs'a ertelenirken, Kremlev kongrede, "Adalet benim için çok önemli ve bu nedenle IBA başkanlık seçimi bugün yapılmayacak. Bu, CAS'a ve uygun olmayan adaylara yasal işlerini yapmaları için zaman tanıyacak" şeklinde konuştu.

Mali Destek Programı hakkında güncelleme

Günün ana gündem maddeleri arasında ise IBA Genel Sekreteri Istvan Kovacs'ın hazırladığı rapor yer aldı. Raporu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks turnuvası için Olimpik Yeterlilik Sistemi'nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile birlikte geliştirilmesini kapsıyordu. Kovacs, ayrıca kıta konfederasyonları ve ulusal federasyonlara 1.5 milyon Dolar'dan fazla paranın dağıtıldığı Mali Destek Programı hakkında da bir güncelleme yaptı. Toplantının devamında IBA turnuvalarında hakemlerin ve jürilerin seçimi, incelenmesi ve atanması da dahil olmak üzere süreçlerin iyileştirilmesine vurgu yapılarak spor bütünlüğü tartışıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beykoz'da balık tutan engelli çocuklar doyasıya eğlendi Beykoz'da balık tutan engelli çocuklar doyasıya eğlendi Kafkas Dernekleri Federasyonu, 21 Mayıs'ta Yapılacak'Çerkes Soykırımı ve Sürgünü Mitingi'Ne Çağrı Yaptı Kafkas Dernekleri Federasyonu, 21 Mayıs'ta Yapılacak'Çerkes Soykırımı ve Sürgünü Mitingi'Ne Çağrı Yaptı

İstanbul, Adalet, Mayıs, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uluslararası Boks Birliği Olağanüstü Kongresi ertelendi - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 01:54:04. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Boks Birliği Olağanüstü Kongresi ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement