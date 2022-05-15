Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası başlıyor - Son Dakika

Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası, yarın başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 16-21 Mayıs tarihlerinde Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek organizasyona, 25 ülkeden 155 sporcu katılacak.

Turnuvada 8 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye'yi organizasyonda Emine Seçkin, Narin Uluç, Halime Yıldız, Mustafa Tuğra Nur, Tuğçe Çelik, Sedat Tümkaya, İlker Tuzcu ve Burak May temsil edecek.