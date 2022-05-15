Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası başlıyor - Son Dakika
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Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası başlıyor

15.05.2022 14:50
Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası başlıyor

Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası, yarın başlayacak.

Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası, yarın başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 16-21 Mayıs tarihlerinde Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek organizasyona, 25 ülkeden 155 sporcu katılacak.

Turnuvada 8 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye'yi organizasyonda Emine Seçkin, Narin Uluç, Halime Yıldız, Mustafa Tuğra Nur, Tuğçe Çelik, Sedat Tümkaya, İlker Tuzcu ve Burak May temsil edecek.

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Badminton, Bahreyn, Türkiye, Manama, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Para Badminton Bahreyn Turnuvası başlıyor - Son Dakika


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