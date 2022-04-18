Uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvası "Kemal Şahin Open" sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvası "Kemal Şahin Open" sona erdi

18.04.2022 17:48
Uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvası "Kemal Şahin Open" sona erdi

Antalya'da düzenlenen uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvası "Kemal Şahin Open" tamamlandı.

Antalya'da düzenlenen uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvası "Kemal Şahin Open" tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, 23 ülkeden 3 kategoride toplam 91 tenisçi katıldı.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, turnuvanın açılışında bedensel engelli milli sporcu Emirhan Toper, quad kategorisinde dünya 11 numarası Uğur Altınel, Japonya'dan dünya 16 numarası Saki Takamuro ve Fransa Milli Takımı sporcusu Pauline Deroulede ile gösteri maçı yaptı.

Düzenlenen müsabakaların sonunda erkeklerde Belçikalı Joachim Gerard, kadınlarda Rus Victoria Lvova ve quad kategorisinde de Güney Afrikalı Ronald Ramphadi şampiyon oldu.

Turnuvaya adı verilen Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, buradaki konuşmasında, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun birbirinden önemli uluslararası turnuvalarına ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Engel tanımayan sporculara kamp imkanı sağladıklarını kaydeden Şahin, "Sporcularımız, sosyal sorumluluk bilinciyle engellileri de düşünerek düzenlediğimiz tesisimizde rahatça konaklıyor ve tenis oynayabiliyor. Diğer müşterilerimiz de engellilerin burada ağırlanmasını ve tenis oynamalarını memnuniyetle karşılıyor. Biz de onların başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz." dedi.

Dünyanın birçok yerinden gelen tenisçileri ülkede ağırladıklarını ifade eden Şahin, engelli tenisçileri her zaman desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Uluslararası Tenis Federasyonu Tekerlekli Sandalye Tenisi Komite Üyesi Önder Yurdagül ise Türk tenisinin ve Türkiye'deki tekerlekli sandalye tenisinin gelişiminde büyük destekleri bulunan Kemal Şahin'in adını verdikleri turnuvanın bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirtti.

Türkiye'nin dünyadaki en büyük tekerlekli sandalye organizasyonunu 15- 22 Mart'ta Megasaray Tenis Akademisi'nin ev sahipliğinde yaptıklarını aktaran Yurdagül, "Bu çok önemli uluslararası turnuvaya 60 ülkeden sporcu katıldı. Nasipse 2023'te Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Şampiyonası'nı da buraya getireceğiz. Bu, hem ülkemiz hem de bölge için ciddi anlamda bir prestij olacak. Ayrıca önümüzdeki yıl burada 20 uluslararası turnuva daha yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.???????

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Antalya'da ATV motoru ile kaza yapan iki turist yaralandı Son dakika haberleri... Antalya'da ATV motoru ile kaza yapan iki turist yaralandı Kemal Şahin Open Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu Kemal Şahin Open Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

Tekerlekli Sandalye, Kemal Şahin, Antalya, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvası 'Kemal Şahin Open' sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
17:43 18 Nisan 2022 günü altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi
17:36 İlişki terapisti Selin Karacehennem'e yöneltilen bekaret sorusuna yanıt: Sakın anlatmayın
17:30 Arda Güler herkesi geride bırakarak Avrupa'nın en iyisi oldu!
17:20 Trafik polislerinin ceza yazdı! Dayanamayıp iş yerini ateşe verdi
17:10 Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
16:46 Tanzanya'da nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu! Halkın psikolojisi bozuldu
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 17:58:07. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvası "Kemal Şahin Open" sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement