Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu

15.05.2022 14:08
Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu

Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, 10 ve 21 kilometrelik iki etapta 1624 kişinin katılımıyla koşuldu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, 10 ve 21 kilometrelik iki etapta 1624 kişinin katılımıyla koşuldu.

Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen yarı maratonun startı, Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vestel Üst Yöneticisi Turan Erdoğan ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından Atatürk Kent Parkı önünden verildi.

10 ve 21 kilometrelik iki parkurda koşulan yarışa yerli ve yabancı atletlerle vatandaşların da bulunduğu 1624 kişi katıldı.

Yarışta 21 kilometreyi 01.04.29'luk dereceyle tamamlayan Kenyalı atlet Boaz Kiptoo Kiplagat birinci olurken, Hüseyin Can ikinci, Ahmet Alkanoğlu üçüncü oldu.

Kadınlarda ise aynı kategoride 01.23.02'yle Ezgi Kaya birinciliği elde etti. Derya Kaya ikinci, Serra Sude Kökduman üçüncü oldu.

10 kilometrelik kategoride ise erkeklerde 34.29'luk derecesiyle Hamdullah Ablay birinci, Hasan Uzun ikinci, Mustafa Can Akbülen üçüncü oldu.

Kadınlarda da 40.55'lik derecesiyle Özlem Işık ilk sırayı alırken İpek Öztosun ikinci, Şükran Güneş Bayar üçüncüğü elde etti.

Yarı maratonda dereceye girenlere madalya, kupa ve Vestel hediye çeki verildi.

Öte yandan Türkiye Beyazay Derneği aracılığıyla yürütülen kampanya kapsamında koşu için alınan kayıt ücretleriyle görme engelliler için Vestel City'de WeWALK Akıllı Baston üretileceği ve engelli gençlere hediye edileceği belirtildi.

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu
Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu
Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu
Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu
Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu

YORUMLAR
500
Kent Buluşmaları'nın konuğu Gazeteci Güven İslamoğlu oldu Kent Buluşmaları'nın konuğu Gazeteci Güven İslamoğlu oldu Son dakika haberleri | Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi toprağa verildi Son dakika haberleri | Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi toprağa verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi, Vestel, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:51 Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın "uzay starı" demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz
12:41 Denizin dibinden çıkanlar profesörü bile şaşırttı! Mayodan tutun kitaba kadar her şey var
12:34 "Suriyelilerin bize faydası yok" diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 14:18:58. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement