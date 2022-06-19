Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, organizasyonda 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası 'nda Türkiye , genel klasmanda ikincilik elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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