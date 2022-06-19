Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası sona erdi

19.06.2022 23:58
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası sona erdi

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye, genel klasmanda ikincilik elde etti.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye, genel klasmanda ikincilik elde etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, organizasyonda 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin 35 sporcuyla temsil edildiği organizasyonda madalya alan isimler şöyle:

Altın:

Süleyman Aydemir (76 kilo)

Burak Özdemir (60 kilo)

Buse Kılıç (54 kilo)

Furkan Kaynar (Kata)

Enes Özdemir (Kata)

Gümüş:

Hasan Celal Yıldırım (61 kilo)

Bronz:

Mustafa Aydemir (+76 kilo)

Hatice Sena Kaya (Kata)

Muhammed Efe Yurtseven (Kata)

Elif Karaboğa (Kata)

Keyda Nur Çolak (Kata)

Görkem Aslan, Ali Efe Akbaba, Enes Sad Beşbadem (Ümit Takım Kata)

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Kaynak: AA

Avrupa Karate Şampiyonası, Ümit Genç, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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