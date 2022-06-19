Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası sona erdi

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye, genel klasmanda ikincilik elde etti.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, organizasyonda 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.
Türkiye'nin 35 sporcuyla temsil edildiği organizasyonda madalya alan isimler şöyle:
Altın:
Süleyman Aydemir (76 kilo)
Burak Özdemir (60 kilo)
Buse Kılıç (54 kilo)
Furkan Kaynar (Kata)
Enes Özdemir (Kata)
Hasan Celal Yıldırım (61 kilo)
Bronz:
Mustafa Aydemir (+76 kilo)
Hatice Sena Kaya (Kata)
Muhammed Efe Yurtseven (Kata)
Elif Karaboğa (Kata)
Keyda Nur Çolak (Kata)
Görkem Aslan, Ali Efe Akbaba, Enes Sad Beşbadem (Ümit Takım Kata)
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