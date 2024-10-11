Ümit Milli Takım'dan Gökhan Gönül ile Galibiyet

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2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde ağırladığı Letonya'yı 3-0 mağlup eden Ümit Milli Takım'da teknik direktör Gökhan Gönül, kariyerine galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gönül, maçın ardından yaptığı açıklamada, antrenmanda çalıştıklarını sahada uygulamalarının kendisini ayrıca memnun ettiğini belirterek, "İlkler unutulmaz. Antrenörlük kariyerime galibiyetle başladığımız için bana bunu verdikleri için oyuncu gurubuna çok teşekkür ediyorum. İlk maçımda galibiyet alıp bu sevinci yaşamak, tarif edilemez bir duygu. Beni mutlu eden şeylerden biri de hafta içinde 3-4 gün boyunca çalıştığımız sistem değil ama anlayışımızda birçok yaptığımız doğru işleri sahada görmek beni çok daha fazla mutlu etti." diye konuştu.

Gelişmeye devam etmeleri gerektiğini aktaran Gönül, şunları kaydetti:

"İnşallah bu bir başlangıç olur. Önümüzde Norveç maçı var. İnşallah o maçı kazanıp, turnuvaya kazarak veda edeceğiz. Sistemlerimiz değişebilir çünkü maçlara göre analizler yapıyoruz. Takımlara, oyunculara ve bizim elimizde olan oyunculara göre sistemimiz değişebilir. Değişmeyecek tek şey var, o da oyun felsefemiz demiştim. Bugün maç öncesinde konuşmamda, öncelikli hedefimiz, sahanın neresinde olursa olsun topu kaybettikten sonra çok kısa sürede topu kazanıp, hücum etmeye devam etmekti. Sahanın her anında hemen hemen bunu gerçekleştirdik."

Rakiplere kendi oyunlarını kabul ettirme düşüncesiyle maçlara çıktıklarını aktaran Gönül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece birkaç eksiğimiz var. Bunu da zamanla daha iyi hale getireceğiz. Bugün özellikle 3'lü oynamamızın sebebi 7-8 aydır buradayım, takımın alışmış olduğu bir sistem vardı. Orta saha ve hücum hattında ufak tefek değişiklikler yaptık. Bu da bize olumlu dönüş verdi. Kazandık, mutluyuz. Hala eksikliklerimiz var. Bunları da çalışarak, gelişerek, geliştirerek devam edeceğiz."