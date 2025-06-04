Ümit Milli Takım Karadağ Maçına Hazır

- Ümit Milli Takım, Karadağ maça hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Karadağ ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda ısınma bölümünün ardından Karadağ maçı taktiği üzerinde duruldu. Son bölümde yapılan duran top çalışması ile antrenman sona erdi.