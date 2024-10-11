Ümit Milli Takım Letonya\'yı 3-0 Yendi

Spor

Letonya U21: 3-0

Sacit GÖNCÜ/ İSTANBUL, - ÜMİT Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 9'uncu maçında konuk ettiği Letonya'yı 3-0 yendi.

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 9'uncu maçında Ümit Milli Takım, Letonya ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kazakistanlı hakem Daniyar Sakhi düdük çaldı. Sakhi'nin yardımcılıklarını ise Sergey Vasyutin ile Yevgeniy Karlov yaptı.

Karşılaşmaya Ay-yıldızlı ekip; Emre Bilgin, Uğur Kaan Yıldız, Emin Bayram, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Yunus Emre Konak, Bartuğ Elmaz, Livan Baha Burcu, Ömer Faruk Beyaz, Doğuhan Aral Şimşir ve Erencan Yardımcı ile çıktı. Konuk ekip Letonya ise; Beks, Novikos, Vientiess, Kudelkins, Maslovs, Rascevskis, Anmanis, Penkevics, Melkis, Patika ve Melnis ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Mücadeleye her iki takım da dengeli başladı. İlk yarım saatlik bölüm temposuz ve pozisyonsuz geçerken 35'inci dakikada Ay-yıldızlı ekipte Erencan Yardımcı, ceza sahası içi sağ çaprazından yerden vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Golden 2 dakika sonra Letonya'da Anmanis'in soldan köşe vuruşunda savunmadan seken topu tamamlamak isteyen Kudelkins'in şutunda kaleci Emre Bilgin gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı millilerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya milliler hızlı başladı. 54'üncü dakikada ceza sahası içinde Erencan Yardımcı'nın pasına bekletmeden vuran Livan'ın şutunu kaleci Beks kurtardı. Bu pozisyondan 2 dakikada sonra Ay-yıldızlı ekip, Erencan Yardımcı'nın pasıyla ceza sahası içi sağında topla buluşan Bartuğ Elmaz'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Baskısını artıran Ümit Milli Takım, 65'inci dakikada Aral Şimşir'in pasıyla topla buluşan Poyraz Yıldırım, soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunda savunmada Kudelkins'e de çarpan top filelere gitti: 3-0. Mücadelenin son bölümüne girilirken 87'nci dakikada Ay-yıldızlı ekipte Aral Şimşir'in ceza sahasının solundan vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü. Karşılaşmada başka gol olmayınca teknik direktör Gökhan Gönül yönetimindeki Ümit Milli Takım, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Genç teknik adam, ilk maçında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Ay-yıldızlı ekip, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 10'uncu ve son maçında 15 Ekim Salı günü deplasmanda Norveç ile karşı karşıya gelecek.