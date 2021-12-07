Ümit Özat, Fenerbahçe yönetimini hedef aldı
07.12.2021 19:36
Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, son dönemde sarı-lacivertli kulübe sarf ettiği eleştirilere bir yenisini daha ekledi. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe formasıyla çıktığı Milan maçına ait bir fotoğraf paylaşan Özat, "Bir zamanlar Şampiyonlar Ligi şimdi de Helsinki'yi yeniyoruz diye zafer çığlıkları." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Ümit Özat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.
"HELSİNKİ'Yİ YENİYORUZ DİYE ZAFER ÇIĞLIKLARI"
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe formasıyla çıktığı Milan maçına ait bir fotoğraf paylaşan Ümit Özat, "Bir zamanlar şampiyonlar ligi şimdi de Helsinki'yi yeniyoruz diye zafer çığlıkları." ifadelerini kullandı. Özat, Fenerbahçe formasıyla 356 Süper Lig ve 16 kez de Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi.
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