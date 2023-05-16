Umutlar yerle bir oldu! Manchester, Weghorst için kararını verdi - Son Dakika
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Umutlar yerle bir oldu! Manchester, Weghorst için kararını verdi

16.05.2023 18:51

Premier Lig'in en iddialı ekiplerinden Manchester United, devre arası transfer döneminde büyük umutlarla Burnley'den kadrosuna kattığı Wout Weghorst ile devam etmeme kararı aldı.

Premier Lig devi Manchester United, istenen performansı veremeyen Wout Weghorst'u gelecek sezon için kadrosunda tutmama kararı aldı.

BURNLEY, KUCAK AÇTI

İngiliz basınında yer alan habere göre, Weghorst'un bonservisinin olduğu Burnley'in ise oyuncunun geri dönüşüne sıcak baktığı ifade edildi.

İSTENENİ VEREMEDİ

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı sonrası İngiliz devine transfer olan Weghorst, Manchester United'da 28 maçta süre buldu. 30 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 2 gol atıp 3 de asist yapabildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst, siyah-beyazlı forma altında 18 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı. Hollandalı futbolcunun, bonservisinin bulunduğu Burnley ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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Kim Min Jae, Manchester United yolcusu! Kim Min Jae, Manchester United yolcusu!

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Son Dakika Spor Umutlar yerle bir oldu! Manchester, Weghorst için kararını verdi - Son Dakika


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