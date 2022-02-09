Üniversiteli engelli gencin hedefi bilek güreşinde milli forma

Eskişehir'de yaşamını tekerlekli sandalyeye bağımlı sürdüren serebral palsili İsmail Hakan Önder, bilek güreşinde milli takım formasını giymek için haftanın 3 günü ikişer saat antrenman yapıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki İsmail Hakan Önder, geçen eylül ayında tanıştığı Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı Antrenörü Şener Arslan'ın teşvikiyle bu spora başladı.

Arslan'ın 12 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine İsmail Hakan Önder, kendisi gibi bedensel engelli olan dünya ve Avrupa şampiyonu bilek güreşçi Murat Cırık ile antrenmanlarını sürdürdü.

Özel antrenman programı uygulanan genç sporcu, en büyük hayali olan ay yıldızlı formayı giymek için mart ayında Karabük'te yapılacak milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

Bedensel engelli sporcu, milli formayı giydikten sonra bu yıl Antalya'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da Türkiye adına derece elde etmeyi hedefliyor.

Basketbol olmayınca bilek güreşine yöneldi

İsmail Hakan Önder, AA muhabirine, spora 2017 yılında basketbolla başladığını ancak kas gücünün zayıf olduğu söylenince bu branştan ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Şener Arslan ile tanışınca bilek güreşi yapmaya karar verdiğini anlatan İsmail Hakan Önder, şöyle devam etti:

"Haftada 3 gün yaklaşık 2 saat antrenman yapıyorum. Antrenmanın yoğunluğu ve vücut direncime göre çalışmanın zamanını ayarlıyoruz. Ağırlık kaldırma, mekik, barfiks, makaralı sistemlerle ağırlık çalışıyorum. Benim gibi bedensel engelli olan antrenörüm Murat Cırık tarafından çalışmalarım ayarlanıyor. Antrenman beni rahatlatıyor. Günlük yaşamımı daha rahat sürdürüyorum."

İsmail Hakan Önder, önce milli takım seçmelerinden, daha sonra ise Antalya'daki şampiyonadan başarıyla ayrılmak istediğini dile getirerek, "Dünyada ülkemi temsil etmeyi ve ay yıldızlı formayı taşımayı çok istiyorum. Bu, en büyük hayalim. Ailem spor konusunda her zaman beni destekliyor. Arkadaşlarım da arkamda duruyor. Hiçbir zaman olumsuz bir yaklaşımla karşılaşmadım." diye konuştu.

Cırık: "Azimli bir sporcu"

Antrenör ve milli sporcu Murat Cırık ise sporcusundan beklentisinin büyük olduğunu vurguladı.

Sporcusuyla merhum Şener Arslan aracılığıyla tanıştığını anlatan Cırık, "Çok iyi çalışıyor. Kısa zamandır bilek güreşi yapmasına rağmen aşama kaydetti. Ülkemizi ve Eskişehir'i iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Azimli bir sporcu. Ben de engelli olduğum için onun geçtiği yolları katettim. Bu yüzden ona da elimden geldiğince destek veriyorum." ifadelerini kullandı.

Cırık, engelli bireylerin hayata daha sıkı tutunması gerektiğini, sporun onların hayatta kendini ispatlaması için önemli olduğunu sözlerine ekledi.