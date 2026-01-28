Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu

Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
28.01.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FC Soçi Teknik Direktörü Robert Moreno, yapay zekayı antrenman, transfer ve maç planlamasında aşırı kullanması, oyuncuları 28 saat uyutmayan programlar hazırlaması ve saha sonuçlarının kötüleşmesi nedeniyle görevinden alındı.

Rus kulübü FC Soçi'de teknik direktör Robert Moreno'nun görevine son verildi. 48 yaşındaki çalıştırıcının, antrenman planlamasından transferlere kadar birçok kritik kararı yapay zekâ destekli sistemler üzerinden alması, kulüp içinde ciddi rahatsızlık yarattı.

OYUNCULARI 28 SAAT UYUTMADI

Kulübün eski sportif direktörü Andrei Orlov'un Sports Russia'ya yaptığı açıklamalar, yaşanan sürecin boyutunu gözler önüne serdi. Mart ayında FC SKA Khabarovsk deplasmanı öncesi Moreno'nun, seyahat ve antrenman programını ChatGPT yardımıyla hazırladığı belirtildi. Bu planlama sonucunda futbolcuların yaklaşık 28 saat boyunca uyuyamadığı iddia edildi.

Orlov, "Programı incelediğimde oyuncuların 28 saattir uyumadığını gördüm. Sabah 5'te kalkıp 7'de antrenman yapmaları gerekiyordu. Oyuncular bunun nedenini anlayamadı" ifadelerini kullandı.

TRANSFERLERİ DE YAPAY ZEKA BELİRLEDİ

Moreno'nun yalnızca günlük programları değil, transfer tercihlerini de yapay zekâya bıraktığı aktarıldı. ChatGPT'nin analizleri doğrultusunda kadroya katılan Kazak forvet Artur Şuşenachev, Soçi formasıyla çıktığı 10 maçta gol atamadı ve bir sezon sonra takımdan gönderildi.

SOYUNMA ODASINDA GÜVEN KAYBI

Orlov, Moreno'nun empati kurmakta zorlandığını ve oyuncularla bağının koptuğunu belirtti. Rus çekirdeğin teknik direktörden memnun olmadığı, yabancı futbolcuların da zamanla Moreno'nun kararlarına güvenini yitirdiği ifade edildi.

SAHADAKİ SONUÇLAR DA KÖTÜYDÜ

Moreno, son sezonunda Rusya Premier Lig'de takımın başında çıktığı 7 maçta yalnızca 1 puan toplayabildi. Bu performansın ardından kulüp yönetimiyle yollar ayrıldı.

Yapay Zeka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    7 mac 1 puan demkki insan oyununda yapay zekanin isi ne 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:39
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:52:08. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.