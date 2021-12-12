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Ünlü yorumcu Erman Toroğlu: Devlet takip ediyor - Son Dakika

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu: Devlet takip ediyor

12.12.2021 17:09
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu: Devlet takip ediyor

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu yazdığı yazı sebebiyle Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ankara Şube Başkanı Ali Uluyol ile eski Merkez Hakem Kurul üyesi Metin Tokat'ın savcılığa şikayette bulunduğunu açıkladı. Hakem camiasıyla ilgili konuşan Toroğlu, "Devlet bazılarını tahmin ediyorum, takip ediyor. Tahmin ediyorum. Başka boyutlarda!" açıklamalarında bulundu.

A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında ünlü yorumcu Erman Toroğlu hakemler için gündeme oturan açıklamalarda bulundu. Toroğlu hakemlik camiasının temizliğe ihtiyacı olduğunu söylerken, devletin burayı takip ettiğini belirtti.

"BU HAKEMLİK ALEMİNDE BİR TEMİZLİK LAZIM"

Ajansspor'da yer alan habere göre, Hakemlik camiasının temizlenmesi gerektiğini söyleyen Toroğlu, "Kırık cam teorisi vardır. New York Valisi geliyor bakıyor ki, ortalık karman çorman… "Önce aşağıdan başlayayım, yukarıya doğu" diyor. Mahallede kırık cam varsa, bütün camlar kırılır. Mahallede sigara atılmışsa yere herkes atar. Ama orası temiz olursa kimse atmaz. Ben de diyorum ki yazımda, 'Yahu arkadaş! Bu hakemlik aleminde bir temizlik lazım. Bakın bunlar hep akraba, arkadaş… Torpilli. Geliyorlar hakemlik yapıyorlar. Ali Uluyol bu kez derneğin başında. Metin Tokat hep giriyor çıkıyor" dedi.

"ONARMAYA KALKMAYIN, HAKEM ALEMİNİ DÜZELTEMEZSİNİZ"

Hakemlik dünyasının onarmayla değil, baştan yeniden yapılmasıyla düzeleceğini belirten Toroğlu, "Bu işleri yılanın derisi gibi soyacaksın. Biz yedek subayken yüzbaşı yaptı. Yılan yakaladı, inanamadım: Kelleyi böyle attı, sonra kenarları böyle deldi. Sonra tuttu ucundan, bir sıyırdı, deri çıktı. Yılan ças cavlak kaldı. Hakem alemini de böyle düzeltirsiniz. Hakem alemini Amerikan sistemiyle düzeltirsiniz. Yıkıp yeniden yaparsınız. Onarmaya kalkmayın, hakem alemini düzeltemezsiniz." ifadelerini kullandı.

"ACIMAYIN!"

Hakem dünyasındaki ilişkilerin üzerine gidilirse çok başka boyutların ortaya çıkacağını savunan Toroğlu, devletin takipte olduğunu belirtirken "Ey kulüpler!, ben size söyleyeyim. Bunların içinden çocukları çıkartıp alacaksınız. İyilerini. Eskileri, içeride arı kovanı gibi, birbirlerini tutuyorlar. Arkadaş, akraba geliyorlar. Genç çocuklar çıkamıyorlar. Burayı yeniden yapacaksınız; üniversitelerle falan birlik yapıp. Bunlar yazı yazılmasın istemiyorlar. Kamuoyu bunları öğrenmesin istiyorlar. İşte bugün idare ediyor U19 maçını. Mutlak torpille çıkmıştır. Akrabayı tarikat hakemleri bitti. Aferin bu komiteye. Bunlar da devam ediyorlar. Bu işi temizleyin abi. Acımayın!" dedi.

"HASAN DOĞAN'A AKIL VEREN BENİM"

Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hasan Doğan'a kendisinin akıl verdiğini söyleyen Toroğlu, sözlerini, "Geçen sene Konya- Galatasaray maçı hallolsaydı, bugün çok şey farklı olacaktı. Hasan Doğan yaptı. Ne yaptığını biliyorum, o işte de emeğim var. Hasan Doğan'a akıl veren benim. Çok net söylüyorum. Onun için bazen devleti kullanacaksınız. Eğer ülkenin menfaati varsa, devleti kullanacaksınız. O kadar söyleyelim. Öyle böyle devleti kullanacaksınız. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Çünkü bu işler gidilirse, daha çok büyük boyutlara gelecek. Devlet bazılarını tahmin ediyorum, takip ediyor. Tahmin ediyorum. Başka boyutlarda!" ifadeleriyle bitirdi.

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu: Devlet takip ediyor

Erman Toroğlu, Hasan Doğan, Metin Tokat, Ali Uluyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü yorumcu Erman Toroğlu: Devlet takip ediyor - Son Dakika Spor


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