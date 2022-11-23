Rıdvan Dilmen'in iddiası gerçek oluyor! Fenerbahçe rekor satışla çok konuşulacak - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen'in iddiası gerçek oluyor! Fenerbahçe rekor satışla çok konuşulacak

23.11.2022 09:14

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'den rekor bonservisle ayrılabileceğini belirtmişti. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızına Napoli göz dikti. İtalyan ekibinin, Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

İtalyan ekibi Napoli, Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de harikalar yaratan Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti.

NAPOLİ GEMİLERİ YAKTI

Rıdvan Dilmen geçen haftalarda yaptığı bir yorumda Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'den rekor bedelle gidebileceğini belirtmişti. Ünlü yorumcunun bu kehaneti gerçekleşmeye çok yakın. İtalyan ekibi Napoli, Ferdi Kadıoğlu için gemileri yaktı.

REKOR SATIŞ GERÇEKLEŞEBİLİR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk bir teklif yapamaya hazırlanıyor. Eğer sarı-lacivertliler bu teklifi kabul ederse 23 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin bu zamana kadar en pahalı bonservis bedeli ile sattığı isim olacak.

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Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'in iddiası gerçek oluyor! Fenerbahçe rekor satışla çok konuşulacak - Son Dakika


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