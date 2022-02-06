Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı. TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programının bu hafta yayınlanmaması futbolseverleri merakta bıraktı. Konuya ilişkin bomba bir iddia ortaya atan gazeteci İsmail Er, TRT'nin Rıdvan Dilmen'le yolları ayırdığını açıkladı.
İddianın sahibi gazeteci İsmail Er sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, %100 Futbol programına sponsor olan firmanın sahibi hakkında Rıdvan Dilmen'in konuşmalar yaptığı ve bu durumdan rahatsız olan firmanın sponsorluktan çekilmesi sonrası TRT'nin de ünlü yorumcunun işine son verdiğini belirtti.
Son Dakika › Spor › Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT ile yollarını ayırdı mı? Olay iddia gündemde bomba etkisi yarattı - Son Dakika Spor