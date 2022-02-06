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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT ile yollarını ayırdı mı? Olay iddia gündemde bomba etkisi yarattı - Son Dakika

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT ile yollarını ayırdı mı? Olay iddia gündemde bomba etkisi yarattı

06.02.2022 22:28
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT ile yollarını ayırdı mı? Olay iddia gündemde bomba etkisi yarattı

TRT Spor'un ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen'in kanalla yollarını ayırdığı iddiası gündemde bomba etkisi yarattı. Konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan gazeteci İsmail Er, %100 Futbol programına sponsor olan firmanın sahibi hakkında Rıdvan Dilmen'in konuşmalar yaptığı ve bu durumdan rahatsız olan firmanın sponsorluktan çekilmesi sonrası TRT'nin de ünlü yorumcunun işine son verdiğini belirtti.

Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı. TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programının bu hafta yayınlanmaması futbolseverleri merakta bıraktı. Konuya ilişkin bomba bir iddia ortaya atan gazeteci İsmail Er, TRT'nin Rıdvan Dilmen'le yolları ayırdığını açıkladı.

TRT, RIDVAN DİLMEN'İN İŞİNE SON VERDİ

İddianın sahibi gazeteci İsmail Er sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, %100 Futbol programına sponsor olan firmanın sahibi hakkında Rıdvan Dilmen'in konuşmalar yaptığı ve bu durumdan rahatsız olan firmanın sponsorluktan çekilmesi sonrası TRT'nin de ünlü yorumcunun işine son verdiğini belirtti.

Rıdvan Dilmen, TRT'den ayrıldı mı? Olay iddia gündeme bomba gibi düştü
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Rıdvan Dilmen, TRT Spor, Futbol, Bomba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT ile yollarını ayırdı mı? Olay iddia gündemde bomba etkisi yarattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT ile yollarını ayırdı mı? Olay iddia gündemde bomba etkisi yarattı - Son Dakika
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