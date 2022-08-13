100.Yıl Masterlar Turnuvası 22 Ağustos'ta başlıyor

Uşak Belediyesi tarafından Halil Çekçek ve Hakan Uçak anısına düzenlenecek olan 100.yıl Masterler Futbol Turnuvası 22 Ağustos günü başlıyor.

Uşak Belediyesi tarafından Halil Çekçek ve Hakan Uçak anısına düzenlenecek olan 100. Yıl Masterler Futbol Turnuvası'nın 22 Ağustos'ta başlanacağı duyuruldu. 40 yaş üstü vatandaşların Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nden yapacağı müracaatlar sonrası başlayacak turnuvanın son başvuru tarihi ise 18 Ağustos olarak belirlendi. Belediyeden yapılan açıklamada ise düzenlenecek olan turnuvaya bütün vatandaşlar davetlidir açıklaması yapıldı. - UŞAK