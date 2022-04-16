Uşakspor evinde oynayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Uşakspor evinde oynayacak

16.04.2022 12:25
Uşakspor evinde oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Eskişehirspor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor yarın sahasında Teco Karacabey Belediyespor ile kozlarını paylaşacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Eskişehirspor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor yarın sahasında Teco Karacabey Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Mehmet Şükrü Közcü görev alacak.

Teknik direktör Ümit Karan, sahadan mutlak galibiyetle ayrılacaklarına inandığını belirterek, "Kazanıp alt tarafla bağlarımızı koparmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğini istiyoruz" dedi.


YORUMLAR
500

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Karacabey, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uşakspor evinde oynayacak - Son Dakika


Son Dakika
12:24 Muhammet'in ölümüne neden olan alkollü sürücü, 5 yıl hapisle tahliye edildi! Acılı anne: Evladımın bedeli sadece 6 ay hapis mi?
12:13 AK Parti sözcüsü "metro çalışması durdu" dedi, Tunç Soyer şantiyeyi görüntülü aradı ve salona yansıttı
12:10 Eşini 34 kez bıçaklayarak öldürdü, cinayeti işlediği evi yaktı: Mahkemede "birbirimizi seviyorduk" dedi
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
11:20 Babasını döven Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı: İşte o görüntüler!
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 12:31:29. #1.12#
SON DAKİKA: Uşakspor evinde oynayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement