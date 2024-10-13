Uşakspor ve İnegöl Kafkas 1-1 Berabere Kaldı

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst sıralarda yer alan Uşakspor evinde İnegöl Kafkas ile berabere kaldı: 1-1. İlk yarıda iki takım da gol bulamazken, ev sahibi Uşakspor 48'inci dakikada Semih'in golüyle 1-0'ı buldu. Maçın 78'inci dakikasında İnegöl Kafkas, Yağız'la skoru eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, takımlar hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Uşakspor bu sonuçla puanını 13, İnegöl ekibi ise 6 yaptı.