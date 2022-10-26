Beşiktaş Başkanı Çebi'nin aracındaki çakar, sosyal medyada büyük tepki çekti: İngiltere prensi mi? - Son Dakika
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Beşiktaş Başkanı Çebi'nin aracındaki çakar, sosyal medyada büyük tepki çekti: İngiltere prensi mi?

26.10.2022 17:52

Teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmek için Vodafone Park'a gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin arabasındaki çakar, sosyal medyada tepki çekti. Bazı kullanıcılar, Çebi için "İngiltere prensi mi?" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar kısa süre içerisinde resmen ayrılacak. Siyah-beyazlılarda, Fransız hoca ile görüşmek için stada gelen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin aracındaki detaya tepki yağdı.

ÇEBİ'YE SERT TEPKİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ismael ile görüşmek için stada mavi-kırmızı çakar bulunan aracıyla geldi. Çebi'nin aracında çakar bulunması sosyal medyada tepki çekti. Bazı kullanıcılar videonun altına Ahmet Nur Çebi'yi hedef alarak, "İngiltere prensi mi?" yorumlarında bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin aracındaki detaya tepkiler çığ gibi: İngiltere prensi mi?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin aracındaki detaya tepkiler çığ gibi: İngiltere prensi mi?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin aracındaki detaya tepkiler çığ gibi: İngiltere prensi mi?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin aracındaki detaya tepkiler çığ gibi: İngiltere prensi mi?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin aracındaki detaya tepkiler çığ gibi: İngiltere prensi mi?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin aracındaki detaya tepkiler çığ gibi: İngiltere prensi mi?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin aracındaki detaya tepkiler çığ gibi: İngiltere prensi mi?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin aracındaki detaya tepkiler çığ gibi: İngiltere prensi mi?

ISMAEL ANTRENMANA ÇIKMADI

Beşiktaş'ın yolların ayrılması için anlaşma sağladığı Valerien Ismael, siyah-beyazlıların bugün yaptığı antrenmanda takımın başında yer almadı.

YORUMLAR (1)
  • Ahmet Sesigür: bende baba Beşliktaşlıyım ama böyle bir acizliği kabul edemem. eğer çakar ı bir devlet kurumu kullanmıyor ise acizlikten ve zavallılıktan başka bir şey değildir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Çebi'nin aracındaki çakar, sosyal medyada büyük tepki çekti: İngiltere prensi mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Çebi'nin aracındaki çakar, sosyal medyada büyük tepki çekti: İngiltere prensi mi? - Son Dakika
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