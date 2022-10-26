Beşiktaş Başkanı Çebi'nin aracındaki çakar, sosyal medyada büyük tepki çekti: İngiltere prensi mi?

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar kısa süre içerisinde resmen ayrılacak. Siyah-beyazlılarda, Fransız hoca ile görüşmek için stada gelen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin aracındaki detaya tepki yağdı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ismael ile görüşmek için stada mavi-kırmızı çakar bulunan aracıyla geldi. Çebi'nin aracında çakar bulunması sosyal medyada tepki çekti. Bazı kullanıcılar videonun altına Ahmet Nur Çebi'yi hedef alarak, "İngiltere prensi mi?" yorumlarında bulundu.
Beşiktaş'ın yolların ayrılması için anlaşma sağladığı Valerien Ismael, siyah-beyazlıların bugün yaptığı antrenmanda takımın başında yer almadı.
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