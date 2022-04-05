Vanlı atletler Yunanistan'da 1 Balkan Şampiyonluğu ve 1 Balkan ikinciliği ile döndüler - Son Dakika
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Vanlı atletler Yunanistan'da 1 Balkan Şampiyonluğu ve 1 Balkan ikinciliği ile döndüler

05.04.2022 09:42
Vanlı atletler Yunanistan'da 1 Balkan Şampiyonluğu ve 1 Balkan ikinciliği ile döndüler

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Balkan Yürüyüş Şampiyonası U18 kategorisinde ülkemizi temsil eden milli sporculardan Vanlı atletlerden Yusuf Toprak Balkan Şampiyonu olurken Mert Kahraman ise Balkan İkincisi oldu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Balkan Yürüyüş Şampiyonası U18 kategorisinde ülkemizi temsil eden milli sporculardan Vanlı atletlerden Yusuf Toprak Balkan Şampiyonu olurken Mert Kahraman ise Balkan İkincisi oldu. Vanlı atletlerin bu başarıları Van'ın gurur vesilesi oldu.

Yunanistan'da yapılan Balkan Yürüyüş Şampiyonası U18 kategorisinde ülkemizi temsil eden, Vanlı sporcu Yusuf Toprak Balkan Şampiyonu olurken Mert Kahraman ise Balkan ikincisi olmayı başardı. Atletlerimizin kazanmış oldukları bu başarıları Van adına yeni bir başarı hikayesi olarak kayıtlara geçti. Balkan Şampiyonu Yusuf Toprak ve Balkan ikincisi Mert Kahraman'ın antrenörleri Nurettin Bilir ve Ersin Tacir yaptıkları açıklamada, "Ülkemiz ve ilimiz adına katıldığımız birçok yarışmalarda kazandığımız başarılara bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yunanistan'da düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonasına katılan sporcularımızdan Yusuf Toprak U18 kategorisinde Balkan Şampiyonu olurken bir diğer sporcumuz Mert Kahraman da aynı kategoride ülkemize balkan ikincilik madalyası ile dönmeyi başardı. Ülkemiz ve ilimizin adını her yarışmada başarılı sonuçlar ile duyuran sporcularımız ile gurur duyuyor ve aldıkları derecelerinden ötürü her iki sporcumuzu da tebrik ediyoruz. İlimizde atletizm branşına vermiş oldukları desteklerinden dolayı başta; Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç olmak üzere, Van Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a ve emeği geçen tüm büyüklerimize ilgi ve alakalardan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, "Geçtiğimiz hafta sonu Yunanistan'da yapılan Balkan Yürüyüş Şampiyonası U18 kategorisinde ülkemizi temsil eden ilimiz sporcusu Yusuf Toprak Balkan Şampiyonu olurken, bir diğer sporcumuz Mert Kahraman ise aynı yarışmada Balkan ikinciliği derecesi ile kendilerini bir kez daha ispatlamış oldular. Daha önce de büyük başarılara imza atarak bizleri gururlandıran sporcularımız şimdi ise Balkan Şampiyonu ve Balkan İkincisi olarak kariyerlerine bir başarı daha ekleyerek Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Sporcularımız gerek ahlaken gerek çalışkanlıklarıyla diğer sporcularımıza çok güzel bir rol model oluyor. Başarılarından dolayı Kulüplerimize, Sporcularımıza, Antrenörlerimize ve her zaman sporcularımızı destekleyen ailelerine de çok teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

Vanlı atletler Yunanistan'da 1 Balkan Şampiyonluğu ve 1 Balkan ikinciliği ile döndüler

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vanlı atletler Yunanistan'da 1 Balkan Şampiyonluğu ve 1 Balkan ikinciliği ile döndüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vanlı atletler Yunanistan'da 1 Balkan Şampiyonluğu ve 1 Balkan ikinciliği ile döndüler - Son Dakika
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