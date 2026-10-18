Vanspor FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor'a Akhisar'da 2-0 yenildi - Son Dakika
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Vanspor FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor'a Akhisar'da 2-0 yenildi

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Vanspor FK, Trendyol 1. Lig\'in 11. haftasında Ümraniyespor\'a Akhisar\'da 2-0 yenildi
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Vanspor FK, Akhisar'da Ümraniyespor'a 2-0 yenildi. Ümraniyespor, 60. dakikada Blanco ve 82. dakikada Hostikka'nın golleriyle kazandı; Oğuz 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Vanspor FK, Akhisar'da karşılaştığı Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

17. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Koita'nın şutunda kaleci Alperen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Vanspor FK'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Oulare'nin kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

60. dakikada ceza yayının hemen sağında topla buluşan Blanco, Berat'la paslaştıktan sonra tekrar aldı. Blanco'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

82. dakikada Berat'ın pasıyla rakip ceza yayı yakınlarında topla buluşan Hostikka'nın sol köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

90+2. dakikada rakibinin müdahalesiyle yere düşen Oğuz, kalktıktan sonra Oliveira'ya yaptığı hareket nedeniyle hakem Turgut Doman tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Gezer

Vanspor FK: Alperen, Celal, Sinan, Oulare, Faruk Can, Mehmet Özcan (Hikmet dk. 75), Özkan (Khan dk. 63), Mehmet Manış (Furkan dk. 75), Bardhi (Ozan Can dk. 28), Yenne, İlkan (Oliveira dk. 64)

Yedekler: Abdulsamed, Kadir, Alhaft, Batuhan, Medeni

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Ümraniyespor: Cihan, Oğuz, Mustafa, Glumac, Yunus Emre, Tunahan (Blanco dk. 46), Serkan (Kerem dk.84), Djokanovic, Soukou (Kosoko dk. 84), Melih (Berat dk. 57), Koita (Hostikka dk. 60)

Yedekler: Özgün Ali, Berat, Atalay, Batuhan Çakır, Burak, Ali

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Goller: Blanco (dk. 60), Hostikka (dk. 82) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Oğuz (dk. 90+2) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Berat, Kerem (Ümraniyespor), Oliveria (Vanspor FK)

Kaynak: İHA
TrendyolAkhisarFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Vanspor FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor'a Akhisar'da 2-0 yenildi - Son Dakika
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