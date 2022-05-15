VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika
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VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar

15.05.2022 19:03
VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar

Sarı-lacivertlilerde 2 değişiklikAltay dalya dediSzalai 3 maç sonraSarı-lacivertlilerde 5 eksikVolkan Demirel ilk kez Kadıköy'e rakip olarak geldiTribünler doldu Mustafa AKIN/İSTANBUL, – Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Sarı-lacivertlilerde 2 değişiklik

Altay dalya dedi

Szalai 3 maç sonraSarı-lacivertlilerde 5 eksik Volkan Demirel ilk kez Kadıköy'e rakip olarak geldiTribünler doldu

Mustafa AKIN/İSTANBUL, – Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Kemal Yılmaz üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 36'ncı haftasında oynanan Beşiktaş maçının 11'inde 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, cezası bulunan Mert Hakan Yandaş'ın yerine Bright Osayi-Samuel'e, Filip Novak'ın yerine ise Serdar Aziz'e görev verdi. İsmail Kartal, Fatih Karagümrük karşısına şu 11'le çıktı: "Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Gustavo, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun."ALTAY DALYA DEDİFenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında dalya dedi. Genç file bekçisi, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 100'üncü maçında Fatih Karagümrük karşısında kaleyi korudu.SZALAI 3 MAÇ SONRAFenerbahçe'de Macar stoper Attila Szalai, 3 maç sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen Szalai, beklenenden önce takıma geri döndü. Macar oyuncu, son olarak 3 hafta önce oynanan Göztepe mücadelesinde yer almıştı.SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİKFenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler görev alamadı.VOLKAN DEMİREL İLK KEZ KADIKÖY'E RAKİP OLARAK GELDİFenerbahçe'de uzun süre forma giyen Volkan Demirel, Kadıköy'e ilk kez rakip olarak geldi. Sarı-lacivertli ekipte kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yaptıktan sonra bir süre teknik heyette de yer alan Volkan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük Teknik Direktörü olarak Kadıköy'de yer aldı.Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel'e yaptıkları tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun son iç saha mücadelesinde takımlarına desteği sürdürdü. Ülker Stadyumu'na gelerek tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika


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