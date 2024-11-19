Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu (ECMP) Genel Kurulunda asbaşkanlığa seçildi.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, ECMP Genel Kurulu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapıldı.
Veli Ozan Çakır, genel kurulda 17 ülkenin oyunu alarak asbaşkanlığa seçildi. Çakır, daha önce Avrupa Masa Tenisi Birliğinde de asbaşkanlık yapmıştı.
Son Dakika › Spor › Veli Ozan Çakır ECMP Asbaşkanı Oldu - Son Dakika
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