Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz sezonu heyecanı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz sezonu heyecanı başladı

13.04.2022 16:57

- Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz sezonu heyecanı başladı İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonun startı verildi.

- Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz sezonu heyecanı başladı

İSTANBUL - İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonun startı verildi. Yarışseverler, sezonun ilk gününe ilgi gösterirken, yarışları da heyecanla takip etti.

Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar - Yaz yarış sezonu, 3'ü çim, 7'si sentetik pist olmak üzere 10 koşu ile başladı. 93 yarış gününde toplam 760 koşunun yapılması planlanan sezonun açılış gününde Gazi Koşusu adayı 3 yaşlı safkan İngiliz tayları da ilk günkü yarışlarda piste çıktı. İlkbahar - Yaz sezonunun ilk yarışını Tivoli ile Barış Kurdu kazandı.

Halis Karataş ilk günde önde bitirdi

Yarışçılık tarihinde birçok rekora imza atan ve 6 kez Gazi Koşusu kazanan Halis Karataş, Akkula isimli atıyla günün 4. Koşusunu kazandı.

Gülnur Gülerce: "26 Haziran'daki Gazi Koşusu'na herkesi davet ediyorum"

Sezonun açılışını kutladıklarını ifade eden Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce, yarışacak tüm atlara başarılar dileyerek, "Bugün 2022 çim yarışlarımızın koşulduğu İlkbahar - Yaz sezonumuzun açılışını kutluyoruz. Tüm atlarımıza başarılar diliyorum. Hepsinin ayakları düz bassın. Aynı zamanda 26 Haziran 2022 Pazar günü sezonun en büyük koşusu olan Gazi Koşusu'nda pandemi sonrası tüm yarışseverler ile birlikte burada izlemeye davet ediyorum" dedi.

Vedat Abiş: "İnşallah farklı bir sezon olacak"

Türk yarışçılığına büyük katkılarda bulunan Orhan Meker adına koşulan günün 6. koşusunu Subutai ile Vedat Abiş kazandı. Yarışın ardından duygularını paylaşan Abiş şunları söyledi:

"Sezonun ilk açılışı ve benim de kazanmam, anlatılmaz bir şekilde mutluyum. Atımız da gayet yarışında düzlük, istediğim yerde, istediğim şekilde istenileni bize verdi. Bana bu şansı veren herkese ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2018-2019 yılı mezunuyum. 2 senedir at biniyorum. Bu sezon bizim için inşallah daha farklı bir sezon olacak."

Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz sezonu heyecanı başladı
Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz sezonu heyecanı başladı
Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz sezonu heyecanı başladı

YORUMLAR
500
Damacana suya zam! 4 ay içinde 30 liraya yükseldi Damacana suya zam! 4 ay içinde 30 liraya yükseldi TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Veliefendi Hipodromu, Gazi Koşusu, İstanbul, İlkbahar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz sezonu heyecanı başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Eski sevgilisi için "Elimi ağzımı bantlayıp evi ateşe verdi'' demişti! İftira attığı anlaşılan kadın akıl hastanesine yatırıldı
16:46 Fransa Ligi'nde efsane oldular! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 17:11:11. #1.11#
SON DAKİKA: Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz sezonu heyecanı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement