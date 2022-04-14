Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz sezonu heyecanı başladı - Son Dakika
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Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz sezonu heyecanı başladı

14.04.2022 00:58
Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz sezonu heyecanı başladı

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonun startı verildi.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonun startı verildi. Yarışseverler, sezonun ilk gününe ilgi gösterirken, yarışları da heyecanla takip etti.

Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar - Yaz yarış sezonu, 3'ü çim, 7'si sentetik pist olmak üzere 10 koşu ile başladı. 93 yarış gününde toplam 760 koşunun yapılması planlanan sezonun açılış gününde Gazi Koşusu adayı 3 yaşlı safkan İngiliz tayları da ilk günkü yarışlarda piste çıktı. İlkbahar - Yaz sezonunun ilk yarışını Tivoli ile Barış Kurdu kazandı.

Halis Karataş ilk günde önde bitirdi

Yarışçılık tarihinde birçok rekora imza atan ve 6 kez Gazi Koşusu kazanan Halis Karataş, Akkula isimli atıyla günün 4. Koşusunu kazandı.

Gülnur Gülerce: "26 Haziran'daki Gazi Koşusu'na herkesi davet ediyorum"

Sezonun açılışını kutladıklarını ifade eden Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce, yarışacak tüm atlara başarılar dileyerek, "Bugün 2022 çim yarışlarımızın koşulduğu İlkbahar - Yaz sezonumuzun açılışını kutluyoruz. Tüm atlarımıza başarılar diliyorum. Hepsinin ayakları düz bassın. Aynı zamanda 26 Haziran 2022 Pazar günü sezonun en büyük koşusu olan Gazi Koşusu'nda pandemi sonrası tüm yarışseverler ile birlikte burada izlemeye davet ediyorum" dedi.

Vedat Abiş: "İnşallah farklı bir sezon olacak"

Türk yarışçılığına büyük katkılarda bulunan Orhan Meker adına koşulan günün 6. koşusunu Subutai ile Vedat Abiş kazandı. Yarışın ardından duygularını paylaşan Abiş şunları söyledi:

"Sezonun ilk açılışı ve benim de kazanmam, anlatılmaz bir şekilde mutluyum. Atımız da gayet yarışında düzlük, istediğim yerde, istediğim şekilde istenileni bize verdi. Bana bu şansı veren herkese ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2018-2019 yılı mezunuyum. 2 senedir at biniyorum. Bu sezon bizim için inşallah daha farklı bir sezon olacak." - İSTANBUL

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Veliefendi Hipodromu, Gazi Koşusu, İstanbul, İlkbahar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz sezonu heyecanı başladı - Son Dakika


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