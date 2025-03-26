Viktor Faust, Potsdam'da Rydell Booker ile Mücadele Edecek - Son Dakika
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Spor

Viktor Faust, Potsdam'da Rydell Booker ile Mücadele Edecek

Viktor Faust, Potsdam\'da Rydell Booker ile Mücadele Edecek

Türk boksörü Viktor Faust, 5 Nisan'da Potsdam'da ABD'li Rydell Booker ile ringe çıkacak.

26.03.2025 12:45
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Türk boks kulübü EC Boxing'in ağır sıklet boksörü Viktor Faust, 5 Nisan'da Almanya'nın Potsdam şehrinde ABD'li rakibi Rydell Booker ile mücadele edecek.

Merkezi Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Türk boks kulübü EC Boxing'in ağır sıklet boksörü Viktor Faust, 5 Nisan'da Almanya'nın Potsdam şehrinde ABD'li rakibi Rydell Booker karşısında ringe çıkacak. Karşılaşma öncesinde sporcunun promotörü Erol Ceylan, boksörüne güvendiğini belirterek, "Viktor bugüne kadar yaptığı 13 karşılaşmanın 9'unu nakavtla almış olan elit bir boksördür. Kısa bir süre sonra kendisini dünya şampiyonu olarak görmemiz mümkündür. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Antrenmanların çok iyi ilerlediğinde aktaran Antrenör Bülent Başer de, "Hamburg'da yer alan tesislerimizde yoğun bir antrenman temposu içerisindeyiz. Sporcumuzun herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Amerika'daki maç sırasında kırılan kaburgaları da şu an için çok iyi durumda. Bu karşılaşmadan zaferle çıkacağımıza eminim" dedi.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ise oldukça tecrübeli bir rakibe karşı ringe çıktıklarının altını çizerek, "Viktor genç olmasına rağmen güçlü yumruklara sahip, son dönemlerde tekniğini de geliştirerek, dünya şampiyonluk maçı yapmaya hazır olduğunu gösterdi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Erol Ceylan, Almanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Viktor Faust, Potsdam'da Rydell Booker ile Mücadele Edecek - Son Dakika

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