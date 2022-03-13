Vincenzo Montella: "Başkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra bize yapılanları ceza olarak görüyorum" - Son Dakika
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Vincenzo Montella: "Başkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra bize yapılanları ceza olarak görüyorum"

13.03.2022 19:07

- Vincenzo Montella: "Başkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra bize yapılanları ceza olarak görüyorum" Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella Sivasspor maçı sonrası, "Bugün itibariyle kafamda soru oluştu.

- Vincenzo Montella: "Başkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra bize yapılanları ceza olarak görüyorum"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella Sivasspor maçı sonrası, "Bugün itibariyle kafamda soru oluştu. Orta hakemler değil VAR hakemleri oyunu yönetmeye başladı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, evinde Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Sadece takımımı tebrik ederek başlamak istiyorum. Hatalarımızla 2-0 geriye düştük. Oyuncularım her şeyi yaptı. Genelde hakemin yapacağı hataları kabul eden biriyim. Onlarda hata yapabilir, kabul ediyorum. Ama ne zaman ki yönetiminde devamlılık getiremiyorsa olmaz. İkinci yarı hiçbir şekilde oynanmadı. Ama buna hakem müdahale etmedi. Bugün itibariyle kafamda soru oluştu. Orta hakemler değil VAR hakemleri oyunu yönetmeye başladı. Bjarnason pozisyonunda müdahale etmedi. Son dakikada yapılan bir ayak müdahalesi var, ona da bir şey olmadı. Balotelli'nin attığı gol, 45 saniye önce yapılan hareket nedeniyle iptal oluyor anlamış değilim. O zaman şunu düşünmeye başlıyorum. Başkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra bize yapılanları ceza olarak görüyorum. Hiçbir zaman hakemlerin art niyetli olmadığını düşünüyorum. Başkanımıza yapılan ceza olarak görüyorum. Soru işaretleri oluşmaya başladı. Maçı yönetme şekli olumsuzluğa doğru gitti. Hakemlerin süper lige gelmesi için tecrübe kazanması gerekiyor. Kaç maçtır futbolcularda bunun etkisinde kalıyor. Gerginlik katıyor takıma" şeklinde konuştu.

Vincenzo Montella: Başkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra bize yapılanları ceza olarak görüyorum
Vincenzo Montella: Başkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra bize yapılanları ceza olarak görüyorum
Vincenzo Montella: Başkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra bize yapılanları ceza olarak görüyorum

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Demir Grup Sivasspor maçının ardından Demir Grup Sivasspor maçının ardından Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vincenzo Montella: 'Başkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra bize yapılanları ceza olarak görüyorum' - Son Dakika


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