Vinicius Junior Sakatlandı - Son Dakika
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Spor

Vinicius Junior Sakatlandı

Real Madrid, Vinicius Junior'un sol bacak arka kaslarında sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

25.11.2024 16:50
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İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'un sakatlandığını duyurdu.

Real Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen Vinicius'un sol bacak arka kaslarında sakatlık tespit edildiği bildirildi.

Geçen sezon da iki kez benzer sakatlık geçiren Vinicius'un iyileşme süreci ile ilgili bir açıklama yapılmazken, İspanyol basını, başarılı oyuncunu bir ay sahalardan uzak kalabileceği iddiasında bulundu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 14. haftasında dün Leganes'e karşı oynanan maçta 90 dakika sahada kalan Vinicius'un soyunma odasına giderken ağrılarının başladığı ve bu sabah kontrolden geçtiği belirtiliyor.

Bu arada Brezilyalı futbolcunun 27 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Liverpool'a karşı oynanacakları maçta forma giyemeyecek olmasından dolayı bazı İspanyol gazeteleri, Vinicius'un yerine en güçlü adayın Arda Güler olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: AA

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