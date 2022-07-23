VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları - Son Dakika
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VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları

23.07.2022 20:36
VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları

Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nın son gününde para masa tenisinde milli sporculardan Ebru Acer 2 altın, Sümeyra Türk ise 2 bronz madalya kazandı.

Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nın son gününde para masa tenisinde milli sporculardan Ebru Acer 2 altın, Sümeyra Türk ise 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakow şehrindeki organizasyonun son gününde milli sporculardan Ebru Acer, kadınlar ferdi ve açık müsabakalarında altın madalya elde etti. Sümeyra Türk ise her iki kategoride bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda Ebru Acer, Lara Samsunlu ve Sümeyra Türk'ten oluşan Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu olmuştu.

Çift kadınlarda Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan milli takım ise finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya almıştı.

Milli sporcu Utku Caberoğlu da Portekizli Cardosa Pedro ile erkekler takım müsabakalarında Avrupa üçüncülüğü elde etmişti.

Özel Sporcular Para Masa Tenisi Milli Takımı, böylece organizasyonda 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.

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Kaynak: AA

Polonya, Acer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları - Son Dakika

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