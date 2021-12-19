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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

19.12.2021 17:39
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, Bilal ÇağlarZiraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Camejo (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra, Muhammet Ertuğrul, İzzet Alp Akkuş, Aykut Gedik)Altekma: Ertuğrul Gazi, Cafer Kirkit,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Bilal Çağlar

Ziraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Camejo (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Tuinstra, Muhammet Ertuğrul, İzzet Alp Akkuş, Aykut Gedik)

Altekma: Ertuğrul Gazi, Cafer Kirkit, Buculjevic, Hamacher, Oğuzhan Tarakçı, Yunus Emre Tayaz ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Weber, Khani, Halil Dolaşık)

Setler: 27-29, 37-35, 25-15, 20-25, 13-15

Süre: 163 dakika (34, 51, 23, 32, 23)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Altekma, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, İbrahim Ünal, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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