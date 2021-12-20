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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

20.12.2021 16:08
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erdal Akıncı, Tuncay SevimFenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Muhammet Kaya (Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Burak Mert, Kaan Gürbüz, Hasan Sıkar)Halkbank: Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Muhammet Kaya (Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Burak Mert, Kaan Gürbüz, Hasan Sıkar)

Halkbank: Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Ramos, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Ergül, Volkan Döne, Efe Bayram, Aslan Ekşi)

Setler: 21-25, 19-25, 21-25

Süre: 87 dakika (27, 29, 31)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13'üncü hafta ve sezonun ilk yarısının son maçında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 13'te 13 yapan Halkbank, liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe HDI Sigorta ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

Burhan Felek, Efeler Ligi, Halkbank, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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