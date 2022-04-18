Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

18.04.2022 17:08
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı

Salon: BaşkentHakemler: Erdal Akıncı, Tolgacan DinçerHalkbank: Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu, Aslan Ekşi, Vucicevic, Abdullah Çam)Arkas Spor: Hoag, McDonnell, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz,...

Salon: Başkent

Hakemler: Erdal Akıncı, Tolgacan Dinçer

Halkbank: Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu, Aslan Ekşi, Vucicevic, Abdullah Çam)

Arkas Spor: Hoag, McDonnell, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, da Silva)

Setler: 25-27, 25-27, 22-25

Süre: 99 dakika (31, 39, 29)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabı ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Çekişmeli geçen ilk 2 seti 27-25 önde bitiren Arkas Spor, üçüncü sette de hata yapmayarak maçı 3-0 kazandı.

Eşleşmenin ikinci maçı, 21 Nisan Perşembe günü İzmir'de oynanacak. Seride galibiyet sayısının eşitlenmesi halinde üçüncü maç, 24 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılacak.

YORUMLAR
500
Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı Efeler Ligi'nde final heyecanı yarın başlıyor Efeler Ligi'nde final heyecanı yarın başlıyor

Efeler Ligi, Arkas Spor, Play Off, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
16:46 Tanzanya'da nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu! Halkın psikolojisi bozuldu
16:42 Ünlü sanatçı İlham Gencer itiraf etti: 70 yıldır oruç tutuyorum
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:12 MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
15:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu Kürt oyları belirleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 17:23:08. #1.11#
SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement