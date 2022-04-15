Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

15.04.2022 17:28
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim KoşarVakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz)Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Ceren...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz)

Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Orthmann, Polen Ünver, Ada Germen)

Setler: 25-18, 25-22, 22-25, 25-19

Süre: 114 dakika (27, 33, 26, 28)

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup eden VakıfBank, finale yükseldi.

YORUMLAR
500
Vali Baruş, hasar gören kayısı bahçelerini inceledi Vali Baruş, hasar gören kayısı bahçelerini inceledi Ekonomik düzenlemeleri içeren torba teklif, komisyonda Ekonomik düzenlemeleri içeren torba teklif, komisyonda

Türkiye Voleybol Federasyonu, Cansu Özbay, Meryem Boz, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
16:25 Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak
16:21 Kenya Devlet Başkanının aracını çalan tamirciye ölüm cezası verildi
16:21 Canlı yayında ortalık birbirine girdi! 60 gündür aranan Hülya, yerinden fırlayıp başka bir kadına saldırdı
16:17 Yabancıların Türkiye'den son 9 yılda aldığı konut sayısı dikkat çekti!
16:16 Ünlü yorumcu açıkladı! Ali Koç, taraftarın rüyasını süsleyen yıldızla transfer için görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 17:32:25. #1.13#
SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement