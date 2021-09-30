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Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

30.09.2021 15:19
Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley, System.String[]

Salon: TVF BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, Hatice Özmen YıldızKuzeyboru: Arelya Karasoy, Ikic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hazal Selin Arifoğlu (Dilek Kınık, Işıl Öz, Fulden Ural, Ezgi Akyaldız, Elif Boran)Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Ecem...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Hatice Özmen Yıldız

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Ikic, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hazal Selin Arifoğlu (Dilek Kınık, Işıl Öz, Fulden Ural, Ezgi Akyaldız, Elif Boran)

Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Ecem Aknam, Hande Naz Şimşek (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Tuna Aybüke Çetinay, Sezen Keşkekoğlu, Ada Germen)

Setler: 25-17, 25-23, 25-14

Süre: 82 dakika (26, 31, 25)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Yasemin Yıldırım, İbrahim Ünal, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Son Dakika Spor


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