Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Recep Karakoç, Sadettin Kıral
VakıfBank: Karmen Aksoy, Cansu Özbay, Gabriela, Melis Gürkaynak, Haak, Derya Cebecioğlu (Aylin Acar, Meryem Boz, Buket Gülübay, Ogbogu)
Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, Hande Şimşek (Gülce Güçtekin, Ada Germen, Merve Tanıl)
Setler: 25-14, 25-20, 26-24
Süre: 87 dakika (22, 29, 36)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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