Üye Girişi
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

09.11.2021 15:11
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Recep Karakoç, Sadettin KıralVakıfBank: Karmen Aksoy, Cansu Özbay, Gabriela, Melis Gürkaynak, Haak, Derya Cebecioğlu (Aylin Acar, Meryem Boz, Buket Gülübay, Ogbogu)Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, Hande...

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Recep Karakoç, Sadettin Kıral

VakıfBank: Karmen Aksoy, Cansu Özbay, Gabriela, Melis Gürkaynak, Haak, Derya Cebecioğlu (Aylin Acar, Meryem Boz, Buket Gülübay, Ogbogu)

Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, Hande Şimşek (Gülce Güçtekin, Ada Germen, Merve Tanıl)

Setler: 25-14, 25-20, 26-24

Süre: 87 dakika (22, 29, 36)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Recep Karakoç, Cansu Özbay, voleybol, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yasak Elma'nın 16:10 Yasak Elma'nın "Yıldız'ı" Eda Ece paylaştı: Kocam ve sevgilisi Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur 16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Rütbesini FETÖ elebaşı taktı! Generalin cezası 14 yıl 2 ay hapis cezası 15:56 Rütbesini FETÖ elebaşı taktı! Generalin cezası 14 yıl 2 ay hapis cezası
Çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu 15:45 Çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı 15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var 14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım 14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi 13:44 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi

Son Dakika Haberleri
16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur
15:59 Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim
15:52 "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç
15:44 Çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu
15:40 İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı
15:31 Yaşlı adamın acı sonu! Traktör üzerinden geçti, tırmığa takılıp sürüklendi
15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı
15:26 Valilik uyardı! Sıcaklık çarşamba gününden itibaren 8 derece düşecek
15:18 Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı
15:08 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok
Bodrum'da acil toplanma alanı çöplüğe döndü Bodrum'da acil toplanma alanı çöplüğe döndü         
16:13
Cyle Larin ve Domagoj Vida, Beşiktaş'ın şartlarını çok zorluyor! Dünyaları istediler Cyle Larin ve Domagoj Vida, Beşiktaş'ın şartlarını çok zorluyor! Dünyaları istediler         
16:08
Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim         
15:59
"Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç         
15:52
İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı         
15:40
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti         
14:26
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı         
12:08
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 16:17:18. #1.11#
SON DAKİKA: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement