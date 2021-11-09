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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

09.11.2021 16:55
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: EczacıbaşıHakemler: İlhami Şenyurt, Tuncay SevimEczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyaz Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Hyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Elif Şahin, Zeynep Karabıyık)Kuzeyboru: Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Rykhliuk, Mitchem, Hande Korkut,...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyaz Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Hyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Elif Şahin, Zeynep Karabıyık)

Kuzeyboru: Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Rykhliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Sabriye Dikmen, Simay Gazi, Ezgi Akyaldız, Işıl Öz, Elif Boran)

Setler: 25-20, 25-16, 25-21

Süre: 80 dakika (27, 25, 28)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Yasemin Yıldırım, Hande Baladın, Hande Korkut, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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