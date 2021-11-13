Fenerbahçe Opet: 0-3

SALON: Aksaray
HAKEMLER: Erkan Sarı, Zafer ÖzmenKUZEYBORU: Hande Korkut, Ryhkliuk, Ezgi Akyıldız, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Fuldan Ural)FENERBAHÇE OPET : Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Naz Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, ( Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina)SETLER: 15-25, 22-25, 16-25
SÜRE: 77 dakika (22', 28', 27')
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında Kuzeyboru sahasında Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.
Kaynak: DHA
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