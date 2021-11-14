Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İran'da bir dakika arayla şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı

Kumarda servet kaybeden Serdar Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti

Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız